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Новость дня Криминал

В Калуге задержали бывшего начальника отдела регионального Фонда капремонта

Дмитрий Ивьев
30.04, 14:49
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Ведется расследование уголовного дела о мошенничестве при ремонте многоквартирного дома в областной столице.

Ранее ФСБ сообщало о задержании руководителя строительной фирмы.

А Следственный комитет сообщил, что под стражей также находится его знакомый – бывший работник Фонда капитального ремонта.

- По версии следствия, в 2023 году в Калуге проводился капитальный ремонт многоквартирного дома. Работы выполнялись по договору, который был заключён между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области и строительной организацией, - прокомментировали в СК. - Однако не все работы были выполнены в полном объёме. Эти факты не были отражены в подписанном сторонами акте выполненных работ. В результате возникла экономия денежных средств, которая была оплачена из бюджета, и похищена предпринимателем при соучастии сотрудника Фонда.

Напомним, работы обошлись бюджету в 13 миллионов рублей, из которых 5,5 миллиона были похищены.

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