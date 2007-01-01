В Калуге прошли обыски в офисе строительной компании
Фирма занималась капитальным ремонтом многоэтажных домов в городе, сообщили 30 апреля в управлении ФСБ по Калужской области.
По версии следствия, по результатам работ была похищена крупная сумма.
- Организацией произведен капитальный ремонт многоквартирного дома на сумму свыше 13 миллионов рублей, выделенных Фондом капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Калужской области, - рассказали в ФСБ. - Вместе с тем, согласно заключению произведенной строительной экспертизы, их фактическая стоимость составила 7,5 миллиона рублей, что свидетельствует о хищении порядка 5,5 миллиона рублей. При этом усматривается личная заинтересованность со стороны отдельных сотрудников ФКР в реализации данной преступной схемы.
Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». Задержаны два человека.