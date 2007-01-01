+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге прошли обыски в офисе строительной компании
Новость дня Криминал

В Калуге прошли обыски в офисе строительной компании

Дмитрий Ивьев
30.04, 11:51
4 1974
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Фирма занималась капитальным ремонтом многоэтажных домов в городе, сообщили 30 апреля в управлении ФСБ по Калужской области.

По версии следствия, по результатам работ была похищена крупная сумма.

- Организацией произведен капитальный ремонт многоквартирного дома на сумму свыше 13 миллионов рублей, выделенных Фондом капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Калужской области, - рассказали в ФСБ. - Вместе с тем, согласно заключению произведенной строительной экспертизы, их фактическая стоимость составила 7,5 миллиона рублей, что свидетельствует о хищении порядка 5,5 миллиона рублей. При этом усматривается личная заинтересованность со стороны отдельных сотрудников ФКР в реализации данной преступной схемы.

Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». Задержаны два человека.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
16 оценили
37%
6%
13%
0%
19%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjYrRzQ2cFV6UjZQNVh0c2c4YjBLdFE9PSIsInZhbHVlIjoiS2d4UFdmMXNlRzIrL0swVC9kcU9HVVBpUndoSFV2RUlwWHdzRzdKL3gwQ3NjQnJwL3ozeHo0T0U5R1VXMlM1VFRJcWVCUDR3bnBDNDlaenNTTGZ4Si9zelgrcFFSQ05ITllWaG9XOGlMdUpGa3J6MSs2ckNXNFBmV3EyZFYxczM3LzI1Q2pLYUlZNlhsVUo3OXNmNVh2QWhUaHp4eDRlcm9vSkVoYUY3VkhSSVRqQkNUWE0yU2QrNFdRcWd5QTI1Vnc5Uy9laGxVaWp6T05Ta1B2bDNodURzMlBoeGliZjFEUjloL1JyZ21PSWdjbGhDSmU1SGRuR2lBdHV6cmUwb2pEMHhXSWswUDArLzVWaFF5R1dnbHNad2xieENCRjRpUWdvSGxmSUVjWkpiRzJjQjhiUXgzQ0R5T28wdUt5cWd1dmNSbzlDKzhFOVVpbmtLeGVrbk5xeFRnRVBKdGJ2OExFSWhVdXdWanU0cHlKOHFNRm5tUjFra0RlbTBhVjdsWU9JbURScHpmR0pmdEVRbXJnamRGU3BLUy9vcUNCTEdxUUZEWnFJeFUwc0Z3SG1TczU0ZForTHB4Wnc5Vk44dSIsIm1hYyI6IjRkOTZkMjc5NWIyZTRlMDc0MmE0OGIxYzMxNzQyYTRhYjI4NWFkZjM3YTI0OTQxZTIyZDZhOGUyMmNkNGI4OTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVlaUVoQ2o5Y28wYXpwS1Faa25QbEE9PSIsInZhbHVlIjoib2FRams4bENDcFpuTmhHWFozS3hYWk1wRVlGM3JEWFFvUldOT2NzZVBtTVg4U1RGN29OQW1WSTF2WHVmUk5Zd3B1SEhhcUI4SCtLUExyUGlxZVR3aVYzNWV0eUU0SERxaEJ6OVRxOTA2cFdITnZtQTBsM1F4dkxzNUdrdmU5TVhCRmU0cnNrRVB3Rzc4bmxDRUw4Y2o4TVRUWm5lYWJyV09UZk01aDFtNmgrbXU0MFNnN3J4RktEUHlaNEpRV2VrTkpkbEFpcWprakRhNHpiL1M3a1Yzcm5kQUNMTUNRVVFUaFRMTUIxdjA1NnhZWHd1K202K0tjOHIxaVN4RmNhSVQxb1hzRnFLcVEybmV2SXRBTFBHTmNBWXFzVnhCMnBVcWZBR2hUNWhSZXNCYUdndjFObzVQUEJ0UFE0RTlUOFUySnB2ZFlFeVdaZWg5TnB3TnJiYituTnVaaWNlblhTN0FRVEw2N2hSeGZUYTBrZHZPeUViV3kzSWs0WXkwM3JocFVjd0pucHdHaFhnMC8yS1RmSlpHem9ya0Z0WVpyM3F1Qm50b09NWE5CR2VOOTJDUkVsMkV0dVcvSEpKWVRONjV4WjlOb3FYRm1iaVVMZ2FhUjJ2VEpQKzM4Yy9jNWR3d3h3Y281SUpjM3JnakVFS2p3aTdzYWkvS2FYTnF6Y2pNY3dxWVRMbE90RmZlb2tPcExkVys2SlRKTHNoQko2eUZ6bUJacWV0ZW9FeHdqQ1hBenpQL0JvcGt6QWJYS29lV2hFVENiSUJOdU5vQlVqYUFxZzJDMk8yZktzQ243U0FaTTc4ZzI3R1U3RkROZk50bjQvTTBTYUMyMS9KcEd6RyIsIm1hYyI6ImM2OWM4ZmI3YzU0MjhmMjg0MTFjZTNkYjNmZmI0ZDJkODdmMDE5MWIxNDgxNTg2ZTU1NmJjMTJjZDA5N2UwNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+