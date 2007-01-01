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Новость дня Криминал

В Калужской области хотят на 20 лет посадить мужчину, убившего 12-летнего сына

Дмитрий Ивьев
29.04, 15:44
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Во вторник, 29 апреля, на прениях в суде выступил прокурор региона Константин Жиляков.

Как мы уже рассказывали, убийство произошло в октябре прошлого года в Обнинске.

В суде Жиляков сообщил, что отец и раньше применял своеобразные методы воспитания. Например, когда мальчика обвиняли в краже денег в школе, он приказал ребенку вытянуть руки, взял топор и рассказал, что раньше за воровство отрубали кисти.

В день убийства пьяному мужчине не понравилось поведение сына.

Прокуратура требует приговорить его к 19 годам и 11 месяцам лишения свободы. Причем первые пять лет он должен находиться в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

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