В Калужской области хотят на 20 лет посадить мужчину, убившего 12-летнего сына

Во вторник, 29 апреля, на прениях в суде выступил прокурор региона Константин Жиляков.

Как мы уже рассказывали, убийство произошло в октябре прошлого года в Обнинске.

В суде Жиляков сообщил, что отец и раньше применял своеобразные методы воспитания. Например, когда мальчика обвиняли в краже денег в школе, он приказал ребенку вытянуть руки, взял топор и рассказал, что раньше за воровство отрубали кисти.

В день убийства пьяному мужчине не понравилось поведение сына.

Прокуратура требует приговорить его к 19 годам и 11 месяцам лишения свободы. Причем первые пять лет он должен находиться в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.