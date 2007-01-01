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Новость дня Криминал

В Калужской области педофил развратил пять девочек

Суд вынес приговор 67-летнему мужчине из Кирова, сообщили 29 апреля в региональном управлении Следственного комитета.
Дмитрий Ивьев
29.04, 11:04
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Пенсионер проведет в колонии строгого режима 15 лет.

Его признали виновным в 11 преступлениях - изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия в отношении несовершеннолетних.

- Следствием и судом установлено, что в 2023 году 67-летний житель города Кирова Калужской области обманным путем заманивал в свой дом и автомобиль несовершеннолетних девочек, где совершал преступления против половой неприкосновенности, - сообщили в СК. - Потерпевшими по делу признаны пять детей.

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