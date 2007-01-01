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Криминал

В Калуге завели уголовное дело на осквернителя Вечного огня

Дмитрий Ивьев
28.04, 16:34
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Фото: Калугаблагоустройство.
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В ночь на 28 апреля 44-летний мужчина нанес белой краской надписи на мемориал в сквере Медсестер.

Уголовное дело возбудили по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества», сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Подозреваемый установлен сотрудниками органов внутренних дел. Мужчина задержан на 48 часов, - заявили в СК. - Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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