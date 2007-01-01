В Калуге завели уголовное дело на осквернителя Вечного огня
В ночь на 28 апреля 44-летний мужчина нанес белой краской надписи на мемориал в сквере Медсестер.
Уголовное дело возбудили по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества», сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
- Подозреваемый установлен сотрудниками органов внутренних дел. Мужчина задержан на 48 часов, - заявили в СК. - Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.
Калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.