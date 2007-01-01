В Калужской области начальница почты похитила 30 тысяч и подралась с приятелем

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, 42-летняя жительница Сухиничского района успела и деньги на почте украсть, и знакомого покалечить.

По данным следствия, в 2023 году женщина работала начальником почтового отделения и решила немного «поправить» кассу. Она списала почти 30 тысяч рублей, а в программе указала, что эти деньги якобы получил один из клиентов в качестве пенсии.

А в сентябре 2024 года она поссорилась со знакомым. В пылу конфликта толкнула его — мужчина упал на землю и получил серьёзные травмы.

Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно. Кроме того, она должна вернуть все украденные деньги «Почте России».