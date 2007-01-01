В Калужской области муж до смерти избил 34-летнюю женщину
Конфликт произошел 23 апреля в Козельске.
По предварительным данным, супруги вместе выпивали и поссорились. 45-летний мужчина избил супругу и лег спать. Утром он обнаружил женщину мертвой.
- Женщина скончалась в результате тупой травмы живота, причинённой подозреваемым, - рассказали в субботу в Следственном комитете.
Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».
Подозреваемому грозит до 15 лет колонии, он задержан, сообщили в прокуратуре Калужской области.