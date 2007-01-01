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Новость дня Криминал

В Калужской области муж до смерти избил 34-летнюю женщину

Дмитрий Ивьев
26.04, 16:41
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Конфликт произошел 23 апреля в Козельске.

По предварительным данным, супруги вместе выпивали и поссорились. 45-летний мужчина избил супругу и лег спать. Утром он обнаружил женщину мертвой.

- Женщина скончалась в результате тупой травмы живота, причинённой подозреваемым, - рассказали в субботу в Следственном комитете.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».

Подозреваемому грозит до 15 лет колонии, он задержан, сообщили в прокуратуре Калужской области.

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