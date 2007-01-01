В Калужской области мошенники убедили пенсионерку взять кредит

Как сообщили в прокуратуре региона, злоумышленникам удалось психологически сломить женщину - под их давлением она не только оформила кредит на 150 тысяч рублей, но и сразу же перевела все деньги на указанный преступниками счет.

После обращения в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Суд, рассмотрев все обстоятельства, принял решение в пользу пенсионерки - кредитный договор признан недействительным, что освобождает женщину от обязательств перед банком.