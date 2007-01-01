+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области женщина пять лет получала выплаты на несуществующего ребенка
Криминал

В Калужской области женщина пять лет получала выплаты на несуществующего ребенка

Дмитрий Ивьев
23.04, 10:26
0 620
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Фальшивое свидетельство о рождении женщина из Малоярославецкого района получила в 2020 году.

За пять лет она получила различных выплат на 500 тысяч рублей.

Теперь женщину судят за мошенничество.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFUK3RpN0oyekF6R3NGSUt3TlRLbFE9PSIsInZhbHVlIjoiUzdkV2dhR2xaeE43WWVwWWJXWmZXbGFIRGJnUzUvKzZCMWZzaHBsbXhndGxONFJkcmdtS2F2WlAvQU1HZHk4c3p4NDFkR25BTkVDQ1Bnd3RIOG5EZERmZ2VQSVRFMjRjOUY2M0s5WTRkQmgwYkkydkhrK3VYZUx0cEQxbjExOSttR2RzY2JLdzF2RjdabDFiYWdaYS8vYUxVS2tYOEpORHZFMWdHWDJ0a3dGNEVjZk9jaklVbkhHN2UwRGNqKy9zQzBGeUtQUDRVcy80QUdRblJjdkdBRzlSNEVMRVMrZTZhWUJBZ3B6ekVFQXU4WDZjdTRraEMrZjRrckk5ZVFjVFhNQU1OMWpUYXEvcWM0NHNmME1NdElvVFpCSFowZS9rWFJpUXVxUEEyeVJwT3B3WmtJSG5JaThvalBYUUE0eis5b3pLSEZmNEpTd2YyMlF6MisxWHErK3J1UmpuVm9UUEJSOWlVL0tUNG12czFFR2RsbTV5VTRLV2diUWM1U3dEQStaSmZNWjJ3UnorV1J5d0cvYlJvT2lNVk1DRWNMY3NVWXU5a1lTR1l4b0cwODhzRXVPWHF3RVoxTVkyRk9HTCIsIm1hYyI6ImFjNjlmMzI5ZmY3ODVlNDQyOWZkZmZlMGIzMzBjMjE0OTdmNTFjZjk5YTIxY2NjMmU5YjA2NjdhN2Q2MWU3MzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFsV2ZoeGVVdHNhbU9PaE9qZzRSL2c9PSIsInZhbHVlIjoiQkxTcjZWWGtudlhGU2ZjazU2Ui8xeEQ4ZGFVMGY4TzErb0tBNUZhZHFLRFNJeURybEViT1RtaXl3eDJacy94bVJobGs0TVhrUllPV2hPVURndXk0MXRYS25FTWNIdGpYWHQwZ1EyNzNVWUl2ejNmZlc0RW1xOTgxQjRzQ1ZHMEcvRFQrZmNucm51RDh0YTE3c29DOXlGZmFnK0VZRktocTczd0cyNkEvK21SOEhERlMwbUluaXFWUkp6amI4a3F1MTdsdzIzaWVhelhQTTg2ZjB3QVV2bDQ4Ly83Z0lvYW5EOXgrSkZ5Nk1hOURFMFNQd25DRnh4emJHS1BWR2k2N3MyWFJBaTNBK1hpUUczWTF4TWRvZmREaXVYNW1CMDlVdnAwK3pEV0REdElHaG5MbmI2MmNXNjlQOEExYmRyQnJtRkxMNmhJaGhQYzEzVkxKaWcwYlh1ZEU0MVVUMFhKMk1UNERvaDRSWEtMd3BHdkp2Y3ZEckk1L3VDK2x2YmxiQTVyUjdUTW9Mcm9OT1B5WFltanEvWUltOWdQcFlsWUJxWUhEUzRGZnl5SVhQVklPcCtCWUpYUWtFQjdiWUZrTWFETkNKRlEyTTBRZGppRndLMTJVbDJZNWtOK1M4dUVESlpuY05maWloenZTQng3SERnekZUQ0NtNjYzWWdERGZpNjloZkJGRytGUWpXeDJhejh4eExNN1ZjMDN6QjJVRGpVZnF3bDIwRmFkOXVOc2NuRHhNMTA0NlFaM3VwQ1RRT0MzZ0lXSkpFWlNnaXdmTFBZWkl6ajV3RUtvUDM5VmZVeDhmTjNac3ozMFBKQllGNkxORHhuWVV2VnJ2OXpTdCIsIm1hYyI6ImMxNzA0MjBiMWU1Y2U2OWUzOWZkOTRiYzE2ZjIyMDQ2YWYzNDc0MDFhNmY5N2YyNGJhNDhjZTZmNDJhNGYzZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+