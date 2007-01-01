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Криминал

В Калужской области мужчина напал на полицейского

Дарья Джуманова
22.04, 14:06
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Инцидент произошел в Кондрово, сообщили 22 апреля в прокуратуре региона.

38-летний местный житель был задержан в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники полиции.

- При доставлении в отдел для составления протокола об административном правонарушении, в служебном автомобиле подсудимый применил в отношении сотрудника полиции физическую силу, - сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угрозы применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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