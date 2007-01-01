В Калужской области жулик оформил сарай, как жилой дом

Как сообщили в прокуратуре Калужской области, в отношении 34-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По данным следствия, мужчина арендовал участок площадью 1 000 кв. м в селе Авчурино для жилищного строительства. Однако в 2024 году он возвел на этой территории строение, не предназначенное для проживания, но оформил его как жилой дом.

Используя эти документы, мужчина обратился в администрацию Ферзиковского района с заявлением о выкупе земли без торгов по льготной цене.

В результате был заключен договор купли-продажи, из-за чего муниципалитету причинен ущерб в 384 тыс. рублей.