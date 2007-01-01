Житель Калужской области получил 4 года колонии за хранение взрывчатки и боеприпасов

Как сообщили в прокуратуре региона, 42-летний мужчина из Кировского района признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ, изготовлении взрывного устройства и хранении боеприпасов.

Суд установил, что с января 2011 года по сентябрь 2024 года обвиняемый обнаружил на берегу реки металлическую банку с промышленным порохом, перенес ее домой и изготовил самодельное взрывное устройство. Кроме того, в сентябре 2024 года он нашел и хранил у себя три патрона.

Виновника приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 210 тысяч рублей.