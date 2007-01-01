Калужанин прописал 15 мигрантов и попал под следствие

Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в понедельник, 21 апреля.

56-летний калужанин за три месяца зарегистрировал в своей квартире 15 мигрантов. В ходе проверки, он признался что несколько человек заплатили ему за такую доброту по 3000 рублей, а остальных он зарегистрировал бесплатно.

Теперь ему придется отвечать по статье уголовного кодекса, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.