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Криминал

Калужанин прописал 15 мигрантов и попал под следствие

Полиция возбудила уголовное дело.
21.04, 15:33
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Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в понедельник, 21 апреля.

56-летний калужанин за три месяца зарегистрировал в своей квартире 15 мигрантов. В ходе проверки, он признался что несколько человек заплатили ему за такую доброту по 3000 рублей, а остальных он зарегистрировал бесплатно.

Теперь ему придется отвечать по статье уголовного кодекса, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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