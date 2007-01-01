Калужанка бросила трехлетнюю дочку в запертой квартире на три дня

По статье о покушении на убийство ребенка 20-летнюю девушку задержали в Воронеже.

По данным Следственного комитета, утром 11 апреля женщина ушла из дома употреблять спиртное и наркотики. Маленького ребенка она оставила одного без воды и еды.

Только вечером 14 апреля девочка смогла забраться на подоконник, открыть окно и позвать на помощь.

Сейчас жизни малышки ничего не угрожает.

По данным издания «Вести Воронеж», 20-летняя девушка недавно переехала в Воронеж из Козельского района Калужской области.

Она употребляла наркотики и занималась проституцией. Издание даже называет расценки – 6000 рублей за час.

Сейчас по этому случаю ведется расследование. Подозреваемую задержали.