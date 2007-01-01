+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал За взятку задержан начальник «Калугадорзаказчика»
Новость дня Криминал

За взятку задержан начальник «Калугадорзаказчика»

Дмитрий Ивьев
16.04, 12:44
0 2806
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Громкое коррупционное дело в Калуге. Первые подробности 16 апреля сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, в конце 2023 года начальник ГКУ КО «Калугадорзаказчик» получил от генерального директора подрядной организации взятку за содействие в получении права на заключение контрактов через электронные конкурсы на выполнение работ по строительству и ремонту дорог в Калужской области, - заявили в СК.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки».

В полиции уточнили, что взятку давали в виде двух телефонов общей стоимостью 370 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции областного УМВД.

Сейчас проходят обыски. Подозреваемые задержаны.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
15 оценили
33%
0%
27%
0%
7%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFnaHNSZGhvU2RXTElFVFpGZHhKVFE9PSIsInZhbHVlIjoicFNrSDFQRXY3VjVvRHNBVUJjOU5ldDRnb0MySnc0dTJhc1RORnVkTlBRTllNamJqZzduOFNuWk9Nb0sxZWZybmtLYVArdEp1Z0t5bkF5enRkVHFWUG4zMHA2WlhzaG15SFlpUldNYkVlSVFFUk5jV1dLL3ZCM1doakJRUCsvL3hTOG8weW5aeWY3bytFVWgwZEVrM3U0cnZsNHluUGJZUHVkSFhRRlhSWmo5Zk4xSWFabW1lMTlMVWRvaDY5TkdqM095TFpSalpuTWM1azVFbTZHbjJRL3k4L0tjS01iaThnYnhIRjdwazZCN3pqUmdyNEZ4RVBGQjRzM0h5b3RoZEMvM3EwZHRHbkZpREcrVGNyNzFaWkJrY05IOUd4VGMwUjJ1cW81KytVd3EyNUlYTmRPZmlNQ2FKQjUyakNFQjZyMmt1YnVaTlFZeW5IRndTN2E4SmR3TkswWU5tRUcwTTdYaFFNWGlSQ2twQmFBMTdNdWkvTHp3VDMwdHJKdnNreVdzd2xuZzVpMkZSenpvOWhQdmV4Mi9QZHJyK2RoT0ZXNytTSEpWb2VIZzgzNGV3UUdQSnpqUnZuMUlXMEg4TSIsIm1hYyI6ImVmODQ3YTZhMGZmMDliYzIxOTk3MTNkNzA0NDQ1OGY1N2RkYmI2MGQ4ZGY3NTI2MWU5N2VhZTU3MWNhMmQ1N2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhxK09rSjExcEFtZGlqZit0aUNxVWc9PSIsInZhbHVlIjoibHdtTWwvZW5SVThZOEJqeDM0bjdnT1hRY01qU3duYkF4WmJuSTloV01LMG1sRzVQcDVGVkVjeGkzbmpuOHpMeWJlOTc1T1NyVFZ4QkZZR0MyQlhIZU0zQmxEV1VSRVFOTGVWMXFWVUVVYW1mbG14anVUTkpEOCtkRm50akNUOElUUVE4ckJlcVUraWNsSnh1SXZXbFFjcWdGT3c3RE04K3RESEVaSzhCeWo4OUFHZ1R1M2I0azB5TXV3eXlWRS8wdjUyZzhJcFMza1ZJaWJEZHUyU0J3cUFWQWNBR0FXdkgrWVFnUkQ5UG84SGZPY0xwa3lEbEo0aWtDTFJaWTVBSy9MNUZsWlVoSXUrcTljYWVPWGFiSis1aVlCZmlWYlAxMmVNdmJYVHdVbXhnQVlQY0RGMDdJWkw3R2psb2Zxd2ptM3BOdDFLTWRzZ2FvdmpaUjlPcW1vNlFnekI1N0RUQ2pWeFZnbVM4K2U4SGhzVUtYU0JzOUY4SWh3Y3cvKzRUNk9MVFJkRkpvaFUyMENQZmovNU5rc0xtck1wdzNRUFFGNmJHV28xL3hLZ0VjcGx6ekc5bUxxZ0dNN3RMMUdDMSt6dXdaSW5LdEZ1NEY0ZTBqVGhKL0xndVJMeTVCaWNjNjBiclBINWtqa3o5YkdlTnNsNmk0MEV1RUx4dkpTY3RVbkJlckNZQWpQVTVaUTdNVDl1S3R2TzVTL3Y3ZmVWOEcyNUt6RHp3Ukt4UW9QbmptN2R0cC9hUzd3Z1labXdBMkxFaFJKdEpkaWFTRkJXVytJQW5HcXFsQUFIM1E1SGZEZDNuYVVjUW9ueERZR2VBY3puMWpsRGErVEUrcHpjOSIsIm1hYyI6ImUxMjJlZDNiMDc2MjVhOTljN2VlODlkMjYyMTBiNGY3ZWFmODAwMjliOTQzYzk3NzE0NzVjNDczMzc4YjU2ODkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+