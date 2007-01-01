За взятку задержан начальник «Калугадорзаказчика»

Громкое коррупционное дело в Калуге. Первые подробности 16 апреля сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, в конце 2023 года начальник ГКУ КО «Калугадорзаказчик» получил от генерального директора подрядной организации взятку за содействие в получении права на заключение контрактов через электронные конкурсы на выполнение работ по строительству и ремонту дорог в Калужской области, - заявили в СК.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки».

В полиции уточнили, что взятку давали в виде двух телефонов общей стоимостью 370 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции областного УМВД.

Сейчас проходят обыски. Подозреваемые задержаны.