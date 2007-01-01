В Калуге 41-летняя женщина попалась на мошенничестве

В среду, 16 апреля, стало известно о завершении расследования уголовного дела.

- В 2020 году обвиняемая оформила опеку над своей несовершеннолетней соседкой и стала получать на её имя предусмотренные законом выплаты, а также вознаграждение за опеку, - рассказали в Следственном комитете. - Однако в августе 2023 года подопечная стала проживать отдельно от опекуна, но последняя не сообщила об этом факте и продолжала получать пособия.

Государству нанесен ущерб в 288 тысяч рублей.

Калужанке теперь грозит до шести лет лишения свободы.