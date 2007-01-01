+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Житель Калуги избил тещу
Криминал

Житель Калуги избил тещу

Дмитрий Ивьев
15.04, 12:15
1 1010
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На 44-летнего мужчину завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили 15 апреля в полиции.

Инцидент произошел, когда калужанин вместе с женой был у тещи в гостях. Когда супруга вышла из комнаты, теща сделала зятю замечание. Это мужчине не понравилось. Он схватил женщину за волосы, потащил на кухню и бил ногами.

На крики прибежала жена нападавшего. Она смогла остановить избиение.

Теща почувствовала себя плохо на следующий день и обратилась в больницу.

Калужанину грозит до восьми лет колонии.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
8 оценили
13%
0%
25%
0%
50%
13%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5NUE53OTdHaFcxSmszLzR0TjFkYnc9PSIsInZhbHVlIjoieGRYa2N1SHJyTExKY2o4WkJ2MVJpNXhEbGhPalpSYmxxdUp2MGlJMnM1TkMyK2JNMnhsd3Z6U2tSRyt6N1lvT1FJWjJDbFRLMmFsSjVsRUllWlp2QXFQSjkxN0xNb1Z4YVNwWmNObDJ2K0M4bFZIdXBZWGIxMFQ5ZzlZUUNXUzRldzNZbGZmRGFzeUlkWkp3S2cwWjZZcjdDN1BvZVNTaW14RVEzc1dKcEZYVEltNG1EaW0vbFhsK1JDUHJHejhsQitjdlQxTThlbU14WE5aMWczc1R0eXdQSzY5MERmS3NHZTBBVFNTU2NMQ1pXM3E3UTVKU0dkK21SVkRCR2xPejQ0dTV0RWxkcVNIWDdZVWp6bFJEQ3M5MC8rZThIbUdJOFlFdEx1TVlpaTcycWJmazk2czJWVDJCMkk5dzFVcFFDOW1ZQ0RYeDJBQ3lPVEpxd24vZFhJYUpYeDRxNWV1M1FEWTRSUjNGSDV5NlBod0IvdzJPVnlMWUdvWFo4L3hxK1NBMHIxTUI4ODVJaVkxWTR3eWl5NHZHMnp5Q3haeTlVZ1hFeTNFNWFsMmRWWnUxVG4wQU5oWnJIUTNNQWxCMSIsIm1hYyI6ImQ4ZjNkMDdkZjNkOGQwMjExYTNhZTljMjI5MmNhNGRjNTA0ZjFlYWQ4YWUzMDZhMTY1OTBhZTk3NDdjMjk4OTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZrb1UrREZ3S1ZSamErY0t4NVdIaGc9PSIsInZhbHVlIjoiMHpTeE93emRzSUxVSWk3VEtDTFp5S3JTMjYrcTQzdVZZL2JvSnQvYzZxOE02S3FxVmFnaXNaeUZqTUVldDRXazkyRFZ5TlBIS08reENBWDU1R2N0bDlZSlNDMUxiUGplaWE4N0srS25welZtMmI1dnZMYVNNUHoxaWFSMFREVWtPdlpDYkFwTmNBQVBQSG4yWGpDdmM5NllsOW9BTWEzSjRDb3RHZUl1eE9yTG5SWVdveDBZOWFOaVVDalNMMmt3UDlyTWhWeXV3eVdMZ1E3QVNrQW43aXkwSEpnbVMwQW1DTHFOLzZuUHBjTS91ZDdiZmFiSUxBa1VGK2ZtbldFVmdoQVQ4cHNNdk9Vcy85bkdySWE2ZHgvK1hPTEljY21lQk9jSWROTlVUaXQ4ZGhtcHl0K2hCNml4TGRWTXVXTUN1WmZrRGpwaDRTcldSdWpWbUlJbFpNUVBkTE9HazhHWHpNUzA3Y252TzZWWi8xSWtEdU5wZUI1SXg1ZjFJRzBMaVF4Qml6MDF4QnVMTEYzS2ZHVXdTUTZZQjRKcm1qbDh3d0lVUjFuUlNXcGxzazMycHBFcFgzK3FCeTVPREozdW9aeHU5ejNUcEJoeUVNQ3ZCUjhKdWlsMW40blRlNWppMS9SdzI5SStncHJnckZVUVQ2UVhOUEhOWkJ2ZisxU0hlUHk5Wm9XWVhyeHZIZGg5UHRjdUpTSDFmc0p2ekJ4R0cyYkRXanYveXNhZi8rMHQxYnVmUWZJVEk1V3hDMklpWVl0djZyTzZTSWtPVzloTVlOQ2hFd28yZEo0YUoyQUd4WlpvL3c3MkVCTVpLMklEUmZaRXFxNlllWHh1cXJXaSIsIm1hYyI6IjdlOTM0Njk3MjFmYjE0YjEyYTQ2NTVhZjEzZDNkMzQ1MDc5ODViN2RjMDA0YzRhZDIzMDJkM2I0MDIzNjU0MWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+