Житель Калуги избил тещу

На 44-летнего мужчину завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили 15 апреля в полиции.

Инцидент произошел, когда калужанин вместе с женой был у тещи в гостях. Когда супруга вышла из комнаты, теща сделала зятю замечание. Это мужчине не понравилось. Он схватил женщину за волосы, потащил на кухню и бил ногами.

На крики прибежала жена нападавшего. Она смогла остановить избиение.

Теща почувствовала себя плохо на следующий день и обратилась в больницу.

Калужанину грозит до восьми лет колонии.