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Новость дня Криминал

В Калуге опубликовали видео с места убийства мужчины

Трагедия произошла 13 апреля в доме на улице Московской.
Дмитрий Ивьев
14.04, 14:24
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Задержана 40-летняя женщина.

- По данным следствия, в этот день между погибшим и его супругой произошла ссора, причиной которой стали личные разногласия, - рассказали в понедельник в управлении Следственного комитета по Калужской области. - В ходе конфликта женщина нанесла мужу ножевые ранения, от которых он скончался на месте.

У пары остался несовершеннолетний сын. Сообщается, что он будет жить с родственниками.

Калужанке грозит до 15 лет лишения свободы.

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