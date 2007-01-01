В Калуге опубликовали видео с места убийства мужчины
Трагедия произошла 13 апреля в доме на улице Московской.
Задержана 40-летняя женщина.
- По данным следствия, в этот день между погибшим и его супругой произошла ссора, причиной которой стали личные разногласия, - рассказали в понедельник в управлении Следственного комитета по Калужской области. - В ходе конфликта женщина нанесла мужу ножевые ранения, от которых он скончался на месте.
У пары остался несовершеннолетний сын. Сообщается, что он будет жить с родственниками.
Калужанке грозит до 15 лет лишения свободы.