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Новость дня Криминал

В Калужской области человека убили за отказ поделиться сигаретами

Смертельный конфликт произошел ночью 2 апреля в Малоярославце, сообщили в Следственном комитете.
Дмитрий Ивьев
12.04, 22:08
2 1084
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По версии следствия, возле круглосуточного магазина двое молодых людей подошли к незнакомому мужчине и попросили поделиться сигаретами. Тот отказал. Тогда молодые люди сильно избили оппонента и убежали.

Пострадавшего доставили в больницу, где он умер через несколько дней.

Найти виновников помогли записи с камер наблюдения. Им грозит по 15 лет колонии.

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