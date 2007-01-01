В Калужской области человека убили за отказ поделиться сигаретами

Смертельный конфликт произошел ночью 2 апреля в Малоярославце, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, возле круглосуточного магазина двое молодых людей подошли к незнакомому мужчине и попросили поделиться сигаретами. Тот отказал. Тогда молодые люди сильно избили оппонента и убежали.

Пострадавшего доставили в больницу, где он умер через несколько дней.

Найти виновников помогли записи с камер наблюдения. Им грозит по 15 лет колонии.