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Криминал

Житель Калужской области лишился машины за два нарушения

В суд направили уголовное дело 33-летнего мужчины из Хвастовичского района, сообщили в прокуратуре региона.
Дмитрий Ивьев
11.04, 23:09
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Сначала он попался пьяным за рулем и попался инспекторам ДПС. За это виновника оштрафовали.

А в январе нынешнего года мужчина вновь выпил и решил прокатиться. Нарушителя опять остановили полицейские.

На мужчину завели уголовное дело. А автомобиль ВАЗ 2107 арестован. Машину могут конфисковать в доход государства.

Уголовная статья предполагает до двух лет лишения свободы.

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