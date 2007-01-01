В Калужской области фальшивая медсестра жестоко обманывала женщин

Две пожилые женщины из Людиново лишились своих накоплений, которые хранили дома.

Как оказалось, 20-летняя девушка приезжала в калужский районный центр из Брянска вместе с подельником. Под видом медсестры она попадала в квартиры, отвлекала пенсионерок, а подельник в этот момент выносил из квартиры деньги.

Общий ущерб составил 140 тысяч рублей.

За кражу девушке грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Калужской области. Подельника пока не нашли.