Жительницу Калуги ограбили в подъезде

Калужанка лишилась телефона, который продавала.

Об этом случае 11 апреля сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Женщина разместила объявление о продаже телефона. На него откликнулся покупатель. Сначала мужчина хотел взять гаджет в рассрочку, но после отказа все-таки сказал, что принесет все 65 тысяч рублей.

Девушка вышла на лестничную клетку. Покупатель взял его, вставил свою сим-карту для проверки, но потом выхватил у хозяйки коробку и убежал.

Сам пользоваться телефоном мужчина не стал. Он перепродал его за 20 тысяч рублей.

За грабеж калужанину грозит до четырех лет лишения свободы.