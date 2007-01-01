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Криминал

Жительницу Калуги ограбили в подъезде

Калужанка лишилась телефона, который продавала.
Дмитрий Ивьев
11.04, 15:48
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Об этом случае 11 апреля сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Женщина разместила объявление о продаже телефона. На него откликнулся покупатель. Сначала мужчина хотел взять гаджет в рассрочку, но после отказа все-таки сказал, что принесет все 65 тысяч рублей.

Девушка вышла на лестничную клетку. Покупатель взял его, вставил свою сим-карту для проверки, но потом выхватил у хозяйки коробку и убежал.

Сам пользоваться телефоном мужчина не стал. Он перепродал его за 20 тысяч рублей.

За грабеж калужанину грозит до четырех лет лишения свободы.

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