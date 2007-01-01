Дома на 300 миллионов заберут у бывшего директора калужского расчетного центра

Прокуратура направила в суд иск об истребовании в собственность государства объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых более 300 миллионов рублей, сообщили 11 апреля в ведомстве.

По версии прокуратуры, они были куплены в результате легализации преступных доходов от злоупотреблений в сфере ЖКХ.

- Обстоятельства совершения бывшим генеральным директором Единого расчетного центра города Калуги Погосяном И.В. хищений денежных средств, собранных с жителей г. Калуги за оплату услуг ЖКХ, установлены в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки, - говорится в официальном комментарии ведомства.

Напомним, Игоря Погосяна задержали в апреле прошлого года.