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Криминал

В Калуге женщина вложила в несуществующую биржу миллион рублей

Пожилая жительница областного центра стала жертвой мошенников, сообщили 8 апреля в полиции.
Дмитрий Ивьев
08.04, 10:40
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Получить дополнительный доход ей предложила по телефону незнакомка, которая представилась сотрудницей инвестиционной компании.

Калужанка решила попробовать и перечислила сначала небольшие суммы. Через несколько дней она смогла вывести 1700 рублей дохода. Это и убедило калужанку в честности биржи.

Она начала переводить крупные суммы, в том числе взятые в кредит. Но больше вернуть свои сбережения не смогла.

В полицию женщина пошла только после того, как успела отдать преступникам больше миллиона рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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