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Новость дня Криминал

В Калуге силовики изъяли партию вейпов на 136 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
08.04, 10:09
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Задержаны два жителя города, которых подозревают в продаже немаркированной никотиносодержащей продукции, сообщили 8 апреля в управлении ФСБ по Калужской области.

- Находясь на территории Калужской области, граждане в составе организованной группы осуществили хранение в целях сбыта и продажи немаркированной никотиносодержащей продукции в сети магазинов «Первый Дымный» и «Протабак» на сумму более 136 миллионов рублей, - говорится в сообщении ФСБ.

Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас ведется расследование.

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