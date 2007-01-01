В Калуге силовики изъяли партию вейпов на 136 миллионов рублей

Задержаны два жителя города, которых подозревают в продаже немаркированной никотиносодержащей продукции, сообщили 8 апреля в управлении ФСБ по Калужской области.

- Находясь на территории Калужской области, граждане в составе организованной группы осуществили хранение в целях сбыта и продажи немаркированной никотиносодержащей продукции в сети магазинов «Первый Дымный» и «Протабак» на сумму более 136 миллионов рублей, - говорится в сообщении ФСБ.

Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас ведется расследование.