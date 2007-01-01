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Криминал

В Калужской области полицейский попался на взятках от мигрантов

Бывшему участковому грозит реальный срок.
Дмитрий Ивьев
07.04, 15:38
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О завершении расследования уголовного дела в понедельник, 7 апреля, сообщило региональное управление Следственного комитета.

В 2023 году мужчина получил шесть взяток от иностранцев. За это он составлял документы о том, что мигранты проживают там, где зарегистрированы. Но по адресам полицейский не выезжал.

По версии следствия, участковый действовал по договорённости со своей коллегой, которая в то время работала в отделе по вопросам миграции районного отдела МВД России.

Преступления выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД.

- Бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции и две её сообщницы также были привлечены к уголовной ответственности в рамках другого уголовного дела, - пояснили в СК.

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