+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге женщина оставила на остановке сумочку с крупной суммой
Криминал

В Калуге женщина оставила на остановке сумочку с крупной суммой

Там лежали 170 тысяч рублей, сообщили 4 апреля в УМВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
05.04, 08:47
0 1188
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сумочку обнаружила 22-летняя девушка. Она взяла ее себе, но в расположенном рядом магазине оставила номер телефона, если вдруг хозяйка объявится.

И владелица сумочки и денег действительно пришла в магазин. Там ей дали номер телефона.

Однако нашедшая вещи девушка к тому моменту уже обнаружила деньги и решила ничего не отдавать. Она заявила, что ничего не находила, и повесила трубку.

Тогда к подозреваемой пришли полицейские.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Девушке грозит до пяти лет колонии.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ild6SGZyenUrT1lrYWlCR3pzYitGOWc9PSIsInZhbHVlIjoid05GeWRYVXBReHVadHVZN09xR2s3UmU2Y2tFRjE5VldEUTRvcEhHUm5FWk9uRUxNOFNibFYwNE45N2FVcnhLZFBZR1Q2MHNnMHBxY2ZJRWJ1Y2VMM1BCcWV2QzJJL0xZSTN0TnVGYmExNU9UbGdNR04yY3FZN2psNE85OWM3NkZNUEpjVTkxRmZJK2kyVmJKMU5YZURGTkFYeEErV0ZTWW80bXA5NVdudW9aVnFiKzAwdUZnSHpDd0dFblNGSmU0VFUxYndoWVM0RWEwYU5SSEorSzJYMklLbmNrR1BkRWdyVG93TjlWQkIrdUxlTEtIa2F0WEJrNmdNeUtJc0t0VytGNWtQa29XMEhybVBWaW55NDRXZzQyRHcvbkNoUHZvVnduRTV6SndjNlNyOGVCbXo4dzc3eDRoUjB5ZHlLNTZsSjZZMnpXV2x3SEJtZDVSaDRpNDlJMjhtVVdiNktES0lkUVM1K2hmek9tanQya1RCRUc5a2hFVU5uRjBOWXVoNmtJNVlzSmZEMEtNM3Q4K0VNYW5xZzFBL1V5YjZJZWRXMjNOUzJZUmZ0cVZnRmp4K0xnU0xaWkhBYUdVNHFxQiIsIm1hYyI6IjQxODMwNDUyMTFlMDAxYTUxNGVjYTFmNWIzNmNmNDQ2ZTg0ZDY3ZjNlMDU2ZmJmN2MwNjc5ZWNmZTExOGY5MWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im02SEMwM3htQjIyT1VzTC9zWFczakE9PSIsInZhbHVlIjoiUGdBOXAya2VJUXpibEhIQlcwTTMxTFNxdmpERXZuT1FYT0YrYXZwSk5CY3dFRW1VVzhSRCtHRGtXbjQyaFcyWDdkVjBLSkd1ZWFuZ3gyOGZNdU03WksvRXByWFYwbWRDZVhINzVkcnFETzkrcFEybE81V080cnlBYVdqWWlVcFNaQThkdDdvWjFHM1hUcTgrRWJUb0R0cTQvc2hCcG9RV2JPNFZxaUlWQjArRTAwMXZ2UmppUTEwY1lsUUZQQUZSaEI2SCttVFZJMXBoaExveGRXN0xXaEJLMkdKVi9IZy9jd1RiaUtpYjhaRUJNNk52Mkt6a21nVUlKVWdNWlNLclREUU1ZdlV4dExWeGxhRVRqL0dNYWtaL0RzeFdHdEpuS1RRR0JyOGUyZXlidUpPbjFjck5DT1A1c3ZMUGt5WW5IVmUwQlN0TmxzelY2UHVuTnVIdTdVdWdXeGJ3RFJnNG9tVnBoQzNjNDNiWGtXUjJ6aXU5by9rM3RoUjhhRVdpUmZsRTFoSkgzTUJNS0JycDBoMlEyU1dXL3pxM3BOWVhQUmVIUHFXbTViZ3ZLUDh6ZnJiOFgrQnQvTmJsVXZiOHl2eEdDRVhORFg0VUYvbDRUUm5adGZsWUpDSTFvL2p0SlFTU0EyN0JjdlZKcVp1QUFwQmZ6SEM4cUxUS3U2RWJCNE8wT2hMaDJnYW9KZjQ4eXpPdGxRcVhtWlE3YWV4MDkrYzJlZjZuVW0xUThRRlZXelpaaCtleENhWkV5WFZPTFZ6bzlYL1YrQWdsbHRBOEpSMHEySkNlS25MK2tzSE1NV0xINVNHUzZ3Mzl2Qm1YLzVlNEM0YVd4enVHd0dYcCIsIm1hYyI6IjU2NGQ3NWY5NDkzNTRkMGJiODY2Mzc3NWNjZTcyN2FhMTdlODQ5YjRmMzczNGVmNjI0Y2RmZWM4MWQyNjQ2NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+