В Калуге женщина оставила на остановке сумочку с крупной суммой

Там лежали 170 тысяч рублей, сообщили 4 апреля в УМВД по Калужской области.

Сумочку обнаружила 22-летняя девушка. Она взяла ее себе, но в расположенном рядом магазине оставила номер телефона, если вдруг хозяйка объявится.

И владелица сумочки и денег действительно пришла в магазин. Там ей дали номер телефона.

Однако нашедшая вещи девушка к тому моменту уже обнаружила деньги и решила ничего не отдавать. Она заявила, что ничего не находила, и повесила трубку.

Тогда к подозреваемой пришли полицейские.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Девушке грозит до пяти лет колонии.