В Калужской области украли деньги на ремонте дороги

Расследование уголовного дела завершилось в Воротынске, сообщили 4 апреля в региональном управлении Следственного комитета.

Обвиняемыми проходят бывший директор муниципального учреждения и индивидуальный предприниматель.

- В 2023 году в рамках заключенных муниципальных контрактов предприниматель выполнил ремонт автодороги по улице Школьной поселка Воротынск, за что получил соответствующее вознаграждение. - отметили в СК. - Однако проведенная экспертиза показала, что заявленная стоимость выполненных работ значительно превышает фактическую. Этому же предпринимателю из местного бюджета оплачены работы по благоустройству общественных пространств поселка, однако фактически данные работы не проводились.

Кроме того, бывший директор муниципального учреждения украл деньги и совершил подлог документов при организации работ по уборке снега.

Ущерб для бюджета оценивается в 800 тысяч рублей.

Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.