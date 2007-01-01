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Криминал

По скандальному делу в калужском роддоме судят мигранта

В четверг, 3 апреля, стало известно о завершении расследования уголовного дела.
Дмитрий Ивьев
03.04, 12:48
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Фото: СК по Калужской области.
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- По версии следствия, родственница обвиняемого поступила в родильный дом Калуги с поддельным паспортом, - рассказали в Следственном комитете. - Мужчина, запланировавший оформить рождение ребёнка землячки на свою супругу, намеревался решить с сотрудником полиции вопрос о прекращении проверки по факту использования подложного документа за 260 тысяч рублей. Однако полицейский принять взятку отказался.

Посредником в передаче денег выступила знакомая обвиняемого, которая была задержана с поличным и уже осуждена.

Взяткодатель находился в розыске. Его задержали в Смоленской области.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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