+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге украли оборудование из новой поликлиники на Правом берегу
Криминал

В Калуге украли оборудование из новой поликлиники на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
03.04, 11:06
0 1320
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По факту пропажи медицинского оборудования полиция начала проверку.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали нам 3 апреля в управлении МВД по Калужской области.

Ранее сообщения о краже появились в соцсетях.

Напомним, поликлиника еще не открыта, но строительные работы завершились.

В начале нынешней недели губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что открытие ожидается очень скоро. Вопрос лишь в получении необходимых документов.

Какой именно ущерб нанесен преступниками медучреждению, пока не уточняется.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
8 оценили
25%
0%
0%
0%
37%
37%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikdlb01rRUUxZU5OUVNzSVJLU3hvWGc9PSIsInZhbHVlIjoiR0pPMlR6UVVnUWJ6cmsvazR0VjlxYmJZb1RtTktuVGlQRm9FcHYwUmJ0YmlkUit5cEdaQjNvTU80WTFPQTFiOVVVcktFUzZ2aGEyM1E5YUFBbWUwV0NSSUduTGRJOE02SGRYeGVTK244VmNnTEZ2bHcwK2J0WVdXWjdNaWlycFdhR0pqNXJKcjl3WEg1QTRPbGxnT1dyL1N5MjdJTG9vOS9QUWFyODBtVXJYNkw0bElZaE93aEszWXE2QnM1c2g2N3RPdDRraDR5WjI5K0swVkYvdnFmSmlleFE3SmY5N1pvNldZL1N1ZHdsWFQ2TUtSQWhVVkJhaHRRanQyTGlSaWY0M2xZK2NVNTJtTGZROVhZeVJkb2VSeWVEdkZTbDZiL1hId3Q1QmlKSDBkT21XOVU0NXVzU0I4T3RGUzdCYVJ2R3VrUnZ2VDFxenVaVXdORFJ2eWsrWGh6WXA4ZFRWVU1QcFVYRDJPaGlRSDFDbEdwTlk4OHlXRHBOTXBsMWh3WW13UHJBTENzcWw1ZEZzRUhjb0NqMENpUU9vU3FBd0ZkbTQvVHM0ekhCbDlHVFk1MUpCeld4aGlrYysvYS9CMSIsIm1hYyI6ImMyY2IyNzllZDgyOTQxMTU5NDlkNWNhODRiYmQ3NDA0YTc2MWRhYTBmMmE3NTUxZTNiZjZmNzBmYzM4ZDc2YzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFET1pHc1dkcG1HNWNvMWdYakhJaUE9PSIsInZhbHVlIjoiemhZZ2hpdGFGL3c3enJjbUJ2WHlhME9VUjBLWjhJbHhGY2VXR1UzYnErT01OQ21uYmFpcUl2SVVrUHlsbFhlR0dtQmNjN2dHVUl1eVJXTnFSVmRZZGJQTzVkbVg2YnI3dzFPUTUzRTBnUEhaYU5qTXRHTlJCNVUvbHBWTTZvSWFodStXU05MQkVmOHhhTUdHZU1HbWdkV0Z2NkhtcTFBVDNxVmFUK2lrZHNYZzJYVldFRERlTkFKdHUvS1RqTXVBUFpxVFo5MFlPa0JEZ2NHTUtQM25KTFc4MmI2TTBKdytNTUc4L2FaNVNETG54K0ZkQ01ITFRHbFE1UUpqQVpaVjVjZWVrdkxpeGRnOXViYncwSnIwUUZ3UU5Ed3JscSswRmp0VlR1YzZ0a0tTQnVyc3hnbi9WQ1pnRGJNdkJGTzMrcXRoVjRCVi9kWjN4M1FXcmZvaW4yTHRjZ2t6bmRkWDBvV0Z4bkpmWnJKRWhiK0xoSWlhODZUaTNqdjFRcGI1TldJaVpBb0lQdElxOXppR1JlQlZLdCt1N2t2cDdRMWpIOVdTa2xmYjdBaHhNa1VkbzZLcEg0R0RzVTRsT0JqZ3pHQjlYZ0FjbkJXQXd3eHNiMFNDbkdvdXM4WlNWeXkvZitteDB1MFJHWnBPdFVvd1d4bDhpaE1MK3NkRm9jUENGbkxnenRHMkVESFJRbkhFbnk0SEZ0UTk3bXEyWlVodlRFQ2lsQW5YdHFqUjUwSWdZWGV4SmFrcW1zRHVYK2ZGK28zZ0xMMGhRWExpSCtMazg4L0NjOUpZOUNNa29qeDVhOXB6VmNYZllPRERCVWVGcmVBUWZ2eFVPK2dsUi8zVSIsIm1hYyI6ImIwMGQ2OWQzZTliYjMxMDFjZGJmNzU3ZDliMzQ2YTFkY2ZiZGU2NWFkZDQ4MmFkNDNmNzlhYWYyZDk2ZDg4YmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+