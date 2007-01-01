В Калуге украли оборудование из новой поликлиники на Правом берегу
По факту пропажи медицинского оборудования полиция начала проверку.
- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали нам 3 апреля в управлении МВД по Калужской области.
Ранее сообщения о краже появились в соцсетях.
Напомним, поликлиника еще не открыта, но строительные работы завершились.
В начале нынешней недели губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что открытие ожидается очень скоро. Вопрос лишь в получении необходимых документов.
Какой именно ущерб нанесен преступниками медучреждению, пока не уточняется.