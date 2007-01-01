+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге мужчину избили рядом с торговым центром
Криминал

В Калуге мужчину избили рядом с торговым центром

О завершении расследования уголовного дела 2 апреля рассказали в управлении МВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
02.04, 12:06
0 1458
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В вымогательстве с применением насилия подозревают 28-летнего жителя Москвы.

По версии следствия, он за деньги предложил калужанину оформлять банковские карты на других людей и передавать ему.

Житель Калуги несколько раз так сделал, но потом отказался от дальнейшей работы, так как понял, что может совершать преступление.

Тогда москвич стал требовать 90 тысяч рублей, угрожал, потом приехал на встречу в Калугу и избил потерпевшего возле торгового центра.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
8 оценили
25%
0%
13%
0%
0%
63%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkczcVoyZEliTmdrc3FUaTZaNFNveGc9PSIsInZhbHVlIjoiR1Eyb1BsZFBCYS9nS25Ja0pFZHM0QlhrcEJRZFh0bXNQTjUxUzlodUZpVWRiRWQzVW1QSTQ5YUxuZWJDQnl5TWtDbFpNbWVabFVLMnR5WkZKNGhQT1EyY1hRaDBQbzcvUkdZUXR0bCtGaXgwcGdnYmg0Qmhza0l0OUlOOWcxSGJyTmU1WWZuOGNjdGh5ajRTSVlvZDIveXVsVHlLNERrSml3R0FCOWtIV1EwTnZqdHJtSm5PMW9wUlM2OWVXK2R1ODYrenNMVmpTVi8xZ2EvaWlITHdabGI3ZFMxSzdXV3crMEN5Q2Z4em9RSUZvZHQxY2pmcVhpd0hGQS9jay9nWmM4Q3M4SENzL2x0Wm41T21XVzc0b3BKYmNtUG00TmxnR0hJQU81NjZ2V2NzSmxlQmU2d2RVMWNRZDc1YzhaZm9iZjRVQjgrTUVVaUFKTjFGcnhac1ZXazE5NzhKZVB4OUtqNGsrSzIzenJxeUpVMEtNbVd4QWtLMTlLbXVLaWUxUzBwUkkyVVU0ZzB6S2t2Sk9LMVpIeHk0Mm9ncDJJVjlLMU1tZXd0OUpyaE5YWGs5V09NMzk5R3Exb2pSdWpISSIsIm1hYyI6ImZmYzVhODllNzA3YjU3M2YwOTVhZjQwMmM4ZWY3Y2JjNzgyYjU2NGJhNWFkMGZlNmMyMjEwZjQzNmY1MjZlZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRvRmR5cU8vOU5mdm9YRk4zczlzSnc9PSIsInZhbHVlIjoiMHIxWU9Kb3ZkOVU5SzZlWG9uZFVEdEpac1FzeGZTamdYYmNMaElLZEFNamcvcjUzY1BlTW00WkM0d2s3UTVKcmFIY3VyalV0UitzaDFpTUM0RGt3SGV4WHNEV0NKZyt0UkpENktzZ0ttZWVVODRITm9NZVducVRWUTVEU2h5eEFkRkZ6YWgwZnAxUjI5Qmh2VlBrOWlyaTk1bkdncUx6L0FyaHZ4QTg1SDZKd1pLYm1zMndCZnlsM0huejc1OGVreUl0eDlSdERXUUdBTVlxVTVEcFRqUm5xcHJoL2UzcENwdXE2SXBrVTlNL29UYWtCam9HdnJTWG1qQzZBM3JsZGdFNjJQSUZONnpqNldrbUJrckppeC9NSUwreGY1OUp5T3R5ZlljZFpGZ2JHbDZPbnppVkhJcnVHREpUMDNGZWZpd1JjUXZHbTQxeW9RUHlsbnR0N1c2Ty81NTI0SHowZ2Jpc0tJMWdrbFRKM1RiTnphbU82V1Yxbk8yZmlMZGp6bitJcEs5OWhWc2cyT3R4U2ZCRkZkcnB2RXRIWldxVllTekxyU2hEVkU1STA0VitIU0RVSXoyVy9HQUtKeTNpOGhhemVkSWVnbDdiaUY2U2Yvb0ZqM1FDdHQ2OWgrL3YyditkSWF4VzZMZ2c2TXNKbDFJWHdCaXRpRVBNajcwUGVaMnVwYUMvWWd6bFpoMm9OSjlUTDNQSnpOZDVMeCtVNlBsUVMyRUViSDVwbTNDZXFTOStSYWtrYnJMK2NoUFBvTVFwd2RRN2wwNnJESENLM0lSaGY2R0J4M0NxWUpQYVRzZ2tjWkhOSVVZSXYvQ2VQQWlTcERIWHB6cmRsNk5JcCIsIm1hYyI6ImI5MWYyYjcxMjRmYmYxNzgyMDczZGRkZDAyYWNjM2ViNGUzYTdiM2Q1OTVhYzYwZjNhNjNiNDBmNzgyM2QzMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+