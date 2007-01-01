В Калуге мужчину избили рядом с торговым центром

О завершении расследования уголовного дела 2 апреля рассказали в управлении МВД по Калужской области.

В вымогательстве с применением насилия подозревают 28-летнего жителя Москвы.

По версии следствия, он за деньги предложил калужанину оформлять банковские карты на других людей и передавать ему.

Житель Калуги несколько раз так сделал, но потом отказался от дальнейшей работы, так как понял, что может совершать преступление.

Тогда москвич стал требовать 90 тысяч рублей, угрожал, потом приехал на встречу в Калугу и избил потерпевшего возле торгового центра.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.