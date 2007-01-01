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Калужского волонтера убили в Курске

На днях суд вынес приговор по этому делу, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
Дмитрий Ивьев
01.04, 16:52
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Фото: СК по Курской области.
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Сотрудник Калужского регионального отделения «Российского Красного Креста» погиб в августе прошлого года на проспекте Ленина.

Как установил суд, его ножом зарезал гражданин Узбекистана. Мигрант находился в компании молодых девушек и спровоцировал конфликт, рассказали в суде.

Калужанин, который приехал в Курск для оказания гуманитарной помощи, умер на месте.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Сестре погибшего и его сыну убийца должен выплатить по полтора миллиона рублей.

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