Калужского волонтера убили в Курске
На днях суд вынес приговор по этому делу, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
Сотрудник Калужского регионального отделения «Российского Красного Креста» погиб в августе прошлого года на проспекте Ленина.
Как установил суд, его ножом зарезал гражданин Узбекистана. Мигрант находился в компании молодых девушек и спровоцировал конфликт, рассказали в суде.
Калужанин, который приехал в Курск для оказания гуманитарной помощи, умер на месте.
Виновника отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Сестре погибшего и его сыну убийца должен выплатить по полтора миллиона рублей.