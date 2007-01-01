В Калуге мошенница-риелтор обманула женщину при покупке квартиры

43-летняя преступница представилась работником агентства недвижимости и убедила жительницу Калуги, что поможет той взять выгодный ипотечный кредит.

Калужанка отдала преступнице 533 тысячи рублей. Деньги предназначались на первый взнос и страховку, но никакой квартиры пострадавшая так и не увидела.

Как оказалось, ранее мошенница уже была судима за такое же преступление.

Суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы, рассказали 1 апреля в прокуратуре.