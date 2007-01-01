+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге мошенница-риелтор обманула женщину при покупке квартиры
Криминал

В Калуге мошенница-риелтор обманула женщину при покупке квартиры

Дмитрий Ивьев
01.04, 15:43
0 946
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

43-летняя преступница представилась работником агентства недвижимости и убедила жительницу Калуги, что поможет той взять выгодный ипотечный кредит.

Калужанка отдала преступнице 533 тысячи рублей. Деньги предназначались на первый взнос и страховку, но никакой квартиры пострадавшая так и не увидела.

Как оказалось, ранее мошенница уже была судима за такое же преступление.

Суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы, рассказали 1 апреля в прокуратуре.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjM0Q2JUMG1XTnNOc0E3VUpPeHpGVEE9PSIsInZhbHVlIjoiVUVGdkJxQmQ3R1JqM0Rma0h0VlFsMDgyQW0rRnRrM21EVFdWbi8zYlJsNE8xZ3E0d1JrM1RsK1J4TGM0SGpFZDdUcW1NKzBWbi8yV3BCUXhxT052VS80K1gyckszRStQOGxWTUNlOGRaandLeU54TFhDTkJ2aXFpczgrVitXQzRyZzhRU3p3eGx2MUdvbS9RbEZKMHJMNlMzRVJUbjlwRnJMbG5DcXZ3NWVmcTB6cFR4VFRGYVF2RE5HcXRUUXVMQzlQdDRZR2tTUjVRQTVhMzNRQzZzNHhXMUZqcGwrWmhpZHFTZjg0U0lvZ3Jwb1AvVzdsSzR5ZkQ1WXR4WmxvWDZrdDhhTjBMYlYzSzBXT3YydDZJamJDOUdsZGhHZTlxYXdFdmoyb3VoMm9pd2dZYllGYkZxZVQrdzhwdi9yT3hlazhENitUbVloNDJXbEFPS1kyVVl3ZUp0UHYvSXJ6dXUyUnNGNXFVV1FBYThrSWFuOWpZM2svK2dKL1U1cTFjajhzNThTWks3NnIzdGxxM0JjM2paYk5hRmpzYjhmUEtRbTF3WHpWQ1FwL3pUb2ExbjBHSGIyWnNGaW5LbFNWUyIsIm1hYyI6IjZiNDQyMjE4MWYwYjhmYmUyZGEwMjA4M2UyMDgwMWIzZWRhMjVjZDcyNzkyMzNlMzc5ZGQzMmI4YWZkY2YyNDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJpeWwwMTZwODRVbVZNbUtmYXNhcEE9PSIsInZhbHVlIjoiNHFDWTN2QmljdU83ajVFUWRiT1hXclVLQUN5cHVUbmV2aWFJZ095enZGUTBqRGd2VmkwK1h5QWxDNWFLdUZGVGJ0L09BNkdiT1c0YitMbXdoZ2U1Rk5xbFIyOWFCdUhFYmducEdHVnVoQVoxY2hOQlEyZWZhWnpvQ1NpNHZBNzdTTy9LTERjR0hhSkVES2ZmYS9iWkEzQ2Z2dlM4bkJUZlk3dFcwaDhrYis4dUFyaGthNTJaUjQ3QkhNdUVQVFAvc2xSK1A2YkswRUpCSUQ0N3M0elVmQ2NjamJidzdSK05nY3N6VVViUUU0QzVjYXJ6RFMxZ0FhVEtXMkx4NDVnVG5oRjlKY05RTnlMb0hYQldRb285L3ZrVTY1UE9kVzVTZS9XUVNSUWRJYmxtdkdsYy8yS29PakxJTTR3NHhMQ2JxMFpLVDFiS2ZXd29sUlVXY1lyZllVaEFPcjhOSC81Szl1VzNJekVEdlIxbUwvRmdjbGRLV2k1RmtyM2VBeEhwUjNielkxTkdXTHM3YmxJRVhsTGE1NUFSbklQK1JtMWFCbWVia09JTFpvdEpmejVlRlNNSms5T2oyRCszQzJJNVdCMFVyeWFNNVh4ZTVmMllNLzNpa2RpOVgramhjdWQ1WWZMN2dVTzlkcm5ubHlBUE02K3hpYkhjN2U5UUNtOUpDVm1mZTRQanNZaDlmYjdPV0l3bGxpb3VlaWs0OVlkdTVJS01VVDhWUUk2d2w3Wnpmd1IxVjRyTE84WFJsa1oxRzBmNXh4WllPRWQrbm9zQVJjUkg3SkJMaGF4cStPZ21NeisreDF4NHU5b0VTbGFORVJjaVZIQmVJQ2UxWXQ3UiIsIm1hYyI6IjZlNWNkNThmNDRkMGU1ZmY1NTdhYmVjZDFkMjY0MDUzNjAyMGYzMTRkYTY1ODc5NjA0NzI0MjBkOTVlOTQ5OTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+