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Криминал

В Калуге директор компании дал взятку для подключения воды

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Дмитрий Ивьев
01.04, 11:50
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О завершении расследования уголовного дела сообщили 1 апреля в региональном управлении Следственного комитета.

- Обвиняемый стремился ускорить выполнение договорных обязательств перед заказчиком и, руководствуясь корыстными побуждениями, предложил должностному лицу государственного предприятия «Калугаоблводоканал» взятку в размере 250 тысяч рублей, - пояснили в СК. - Он рассчитывал, что это поможет заключить договор о подключении к центральной системе водоснабжения в нарушение установленных законодательством требований. Однако в момент передачи взятки обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ по Калужской области.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что на взятках попался замдиректора «Калугаоблводоканала».

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