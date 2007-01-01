В Калуге директор компании дал взятку для подключения воды

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

О завершении расследования уголовного дела сообщили 1 апреля в региональном управлении Следственного комитета.

- Обвиняемый стремился ускорить выполнение договорных обязательств перед заказчиком и, руководствуясь корыстными побуждениями, предложил должностному лицу государственного предприятия «Калугаоблводоканал» взятку в размере 250 тысяч рублей, - пояснили в СК. - Он рассчитывал, что это поможет заключить договор о подключении к центральной системе водоснабжения в нарушение установленных законодательством требований. Однако в момент передачи взятки обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ по Калужской области.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что на взятках попался замдиректора «Калугаоблводоканала».