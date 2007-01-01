Молодая мошенница обманула покупателя машины из Калужской области

По подозрению в преступлении задержана 25-летняя жительница Подмосковья, сообщили 1 апреля в региональном управлении МВД.

Она нашла в интернете объявление о продаже машины, разместила его дубликат со своим номером телефона, а потом взяла с потенциального покупателя предоплату в 72 тысячи рублей.

Когда калужанин приехал на настоящее место продажи авто, там очень удивились и рассказали, что никаких денег не получали.

Деньги девушка уже вернула, но ей все равно грозит до пяти лет лишения свободы.