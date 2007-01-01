В Калуге женщину избили и изнасиловали в ее квартире
В преступлениях обвиняют знакомого жертвы и его друга, сообщили 31 марта в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Калужане узнали, что женщина продала квартиру. Они договорились напасть на нее и забрать наличные.
В квартиру мужчины попали обманом, а потом всю ночь избивали женщину, насиловали и угрожали убийством, требуя отдать деньги.
Однако наличных в квартире не оказалось. Тогда преступники забрали ценные вещи и убежали.
Задержали их через два дня. Насильникам грозит по 10 лет колонии.