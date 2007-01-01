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Новость дня Криминал

В Калуге женщину избили и изнасиловали в ее квартире

В преступлениях обвиняют знакомого жертвы и его друга, сообщили 31 марта в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
31.03, 14:32
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Калужане узнали, что женщина продала квартиру. Они договорились напасть на нее и забрать наличные.

В квартиру мужчины попали обманом, а потом всю ночь избивали женщину, насиловали и угрожали убийством, требуя отдать деньги.

Однако наличных в квартире не оказалось. Тогда преступники забрали ценные вещи и убежали.

Задержали их через два дня. Насильникам грозит по 10 лет колонии.

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