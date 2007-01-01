Житель Калужской области пытался убить женщину выстрелом через окно
Суд вынес приговор 50-летнему мужчине из Ферзиковского района, сообщили 31 марта в прокуратуре.
В деревне Андроново в ноябре 2023 года он взял винтовку Мосина конструкции конца XIX века и с улицы через окно выстрелил в женщину. Ее спасло лишь то, что преступник промахнулся.
Позже он подкараулил женщину и избил, требуя, чтобы она не давала против него показания в суде.
В итоге виновника отправили в колонию строгого режима на семь лет.