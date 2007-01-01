Юного курьера мошенников задержали в Калужской области

Части сбережений лишилась жительница Малоярославецкого района.

Преступники убедили пенсионерку по телефону, что ее сбережениям грозит опасность. Женщина отправила на чужой счет 800 тысяч рублей. Еще столько же она должна была отдать приехавшему курьеру.

Но пока тот ехал, женщина позвонила родственникам, а те вызвали полицию.

Курьером оказался 18-летний парень из Брянской области. Часть денег он должен был оставить себе, а остальное выслать на счет преступников.

В ходе расследования выяснилось, что этот же человек забрал у жительницы Обнинска 580 тысяч рублей.

Молодому курьеру грозит до 10 лет колонии, рассказали 31 марта в УМВД по Калужской области.