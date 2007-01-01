Опубликовано видео с места убийства 12-летнего мальчика в Калужской области

Запись оперативной съемки в пятницу, 28 марта, предоставил Следственный комитет.

В убийстве обвиняют отца мальчика.

По версии следствия, в октябре прошлого года в Обнинске мужчина пошел с сыном в лес собирать ветки для поделок.

- Испытывая неприязнь к сыну на почве ранее происходивших с ним ссор, обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 16 ударов топором, отчего наступила его смерть на месте происшествия, - говорится в комментарии Следственного комитета.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не находился в состоянии аффекта или иного психического расстройства, лишающего его способности осознавать происходящее.

Жителю Обнинска грозит пожизненный срок в колонии.