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Новость дня Криминал

Опубликовано видео с места убийства 12-летнего мальчика в Калужской области

Дмитрий Ивьев
28.03, 14:24
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Запись оперативной съемки в пятницу, 28 марта, предоставил Следственный комитет.

В убийстве обвиняют отца мальчика.

По версии следствия, в октябре прошлого года в Обнинске мужчина пошел с сыном в лес собирать ветки для поделок.

- Испытывая неприязнь к сыну на почве ранее происходивших с ним ссор, обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 16 ударов топором, отчего наступила его смерть на месте происшествия, - говорится в комментарии Следственного комитета.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не находился в состоянии аффекта или иного психического расстройства, лишающего его способности осознавать происходящее.

Жителю Обнинска грозит пожизненный срок в колонии.

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