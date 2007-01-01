В Калужской области отец топором убил 12-летнего сына за поведение
Прокуратура направила это дело в суд, сообщили 28 марта в пресс-службе ведомства.
Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в октябре прошлого года.
- Обвиняемый во время прогулки в лесополосе со своим сыном, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к ребенку из-за его поведения, нанес ему удары топором в область головы, шеи и верхних конечностей, от чего подросток погиб на месте, - заявили в прокуратуре.
40-летнему мужчине грозит пожизненный срок.