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Новость дня Криминал

В Калужской области отец топором убил 12-летнего сына за поведение

Дмитрий Ивьев
28.03, 11:36
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Прокуратура направила это дело в суд, сообщили 28 марта в пресс-службе ведомства.

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в октябре прошлого года.

- Обвиняемый во время прогулки в лесополосе со своим сыном, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к ребенку из-за его поведения, нанес ему удары топором в область головы, шеи и верхних конечностей, от чего подросток погиб на месте, - заявили в прокуратуре.

40-летнему мужчине грозит пожизненный срок.

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