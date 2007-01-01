В Калужской области начальник колонии попался на взятке

Фото: СК по Калужской области.

В четверг, 27 марта, региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела.

Бывшему начальнику одной из исправительных колоний грозит до восьми лет лишения свободы.

- В 2023 году должностное лицо получало взятки от осужденного за совершение незаконных действий – послабление режима содержания для осужденного, - говорится в официальном комментарии СК.

Как уточнили в прокуратуре региона, обвиняемый получил новый смартфон и 25 тысяч рублей. За это заключенный хотел пользоваться телефоном в колонии, а также уезжать каждый год в отпуск домой.