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Криминал

В Калуге продавец дешевых наушников нарвался на грабителя

Дмитрий Ивьев
26.03, 12:31
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Инцидент на одной из улиц города привел к возбуждению уголовного дела, сообщили 26 марта в региональном управлении МВД.

Мужчина продавал на улице наушники и телефон по низкой цене. Он подошел к потенциальному покупателю. Тот положил технику к себе в рюкзак, а деньги отдавать не собирался. Потом и вовсе повалил продавца и убежал.

Как оказалось, подозреваемый уже был ранее судим. Мужчине 33 года. За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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