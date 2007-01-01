Бывшего борца с калужской коррупцией отправили в СИЗО за взятки

Экс-глава подмосковного Серпухова Сергей Никитенко будет под стражей дожидаться результатов расследования уголовного дела, сообщили в Тверском районном суде Москвы.

Мужчину обвиняют в получении взяток. Он арестован на два месяца.

Со своей должности в Серпухове Никитенко неожиданно ушел в феврале. До этого он успел поработать в администрациях Воскресенска и Кисловодска.

А 10 лет назад Никитенко был начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Калужской области.