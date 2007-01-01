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Криминал

В Калуге торговца наркотиками посадили на 11 лет

Дмитрий Ивьев
25.03, 18:19
0 514
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В Калуге торговца наркотиками посадили на 11 лет

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, рассказали 25 марта в прокуратуре региона.

41-летний мужчина хранил в гараже крупную партию наркотиков.

Запрещенные вещества он собирался продавать.

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