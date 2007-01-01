Трое жителей Калуги перевели мошенникам 2,5 миллиона рублей

На уловки телефонных преступников попадаются не только пенсионеры, но и молодые люди, рассказали 25 марта в полиции.

Девушке из Калуги позвонила якобы сотрудница почты. Она рассказала, что на имя калужанки пришло заказное письмо. Для его получения девушку попросили продиктовать логин и пароль от «Госуслуг».

После этого калужанке позвонил уже другой человек. Он сообщил, что жительница Калуги говорила не с работницей почты, а отдала свои данные преступникам, которые хотят похитить ее деньги.

В итоге девушка перевела сбережения на чужой счет.

Таким же способом обманули еще двоих калужан, заявили в УМВД по Калужской области.

Ведется следствие.