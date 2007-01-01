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Криминал

Калужанину грозит семь лет колонии за комментарии с оправданием терроризма

Мужчина размещал их в «Телеграме», сообщили 24 марта в управлении ФСБ по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
24.03, 09:53
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По версии следствия, он поддерживал деятельность организации «Русский добровольческий корпус», которая в России запрещена и признана террористической.

- Установлено, что фигурант, являясь участником профашистских интернет-ресурсов, опубликовал в публичном доступе комментарии террористического характера, - заявили в ФСБ.

Уголовная статья предполагает до семи лет лишения свободы.

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