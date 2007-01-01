Машину с крупной партией наркотиков остановили в Калужской области
В автомобиле находились мужчина и женщина, которые перевозили запрещенные вещества, рассказали 24 марта в региональном управлении МВД.
У оперативников была информация о возможном совершении преступления. Автомобиль они остановили на трассе М3 «Украина».
Мужчина перевозил 114 свертков с героином. У женщины было 125 свертков с мефедроном.
По версии следствия, подозреваемые собирались делать закладки.
По уголовной статье им грозит до 15 лет лишения свободы.