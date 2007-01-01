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Криминал

Машину с крупной партией наркотиков остановили в Калужской области

В автомобиле находились мужчина и женщина, которые перевозили запрещенные вещества, рассказали 24 марта в региональном управлении МВД.
Дмитрий Ивьев
24.03, 09:37
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Фото: УМВД по Калужской области.
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У оперативников была информация о возможном совершении преступления. Автомобиль они остановили на трассе М3 «Украина».

Мужчина перевозил 114 свертков с героином. У женщины было 125 свертков с мефедроном.

По версии следствия, подозреваемые собирались делать закладки.

По уголовной статье им грозит до 15 лет лишения свободы.

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