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Криминал

В Калужской области бывшей чиновнице вынесли приговор за мошенничество

Дмитрий Ивьев
20.03, 11:57
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Фото: СК по Калужской области.
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Женщина, которая ранее работала заместителем главы администрации одного из сельских поселений в Боровском районе, получила три года лишения свободы условно и штраф в 400 тысяч рублей.

Подробности 20 марта рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Преступление произошло в 2023 году. Женщина захотела завладеть земельными участками общей стоимостью 1 160 000 рублей, используя льготы, предусмотренные земельным законодательством, позволяющие приобретать землю в собственность по заниженной стоимости и без проведения торгов, если на участке имеются капитальные строения.

- Она предоставила в многофункциональный центр «Мои документы» технические планы с ложными сведениями о наличии объектов капитального строительства на арендованных участках, - пояснили в СК. - На основании этих документов было зарегистрировано её право собственности на несуществующие строения. Затем обвиняемая подала в администрацию Жуковского района заявления о предоставлении ей в собственность земельных участков, сообщив о наличии на них жилых домов.  Однако её действия не увенчались успехом: сотрудники администрации, выехав на осмотр участков, обнаружили обман и отказали обвиняемой в продаже земельных участков по заниженной стоимости.

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