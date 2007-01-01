Преступники из Калужской области переправляли африканцев в Европу

В регионе выявили группу, которая занималась нелегальным перевозом людей из стран Африки и Ближнего Востока в Евросоюз, сообщили 20 марта в управлении ФСБ.

Иностранцам открывали российские визы для работы или учебы, а потом нелегально переправляли через Беларусь в Европу.

Стоимость услуг преступников составляла от 2 до 4 тысяч долларов.

С 2022 года в свои страны калужские силовики выслали больше 50 мигрантов, которые собирались через Калугу попасть в Европу.