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Криминал

Преступники из Калужской области переправляли африканцев в Европу

Дмитрий Ивьев
20.03, 11:11
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В регионе выявили группу, которая занималась нелегальным перевозом людей из стран Африки и Ближнего Востока в Евросоюз, сообщили 20 марта в управлении ФСБ.

Иностранцам открывали российские визы для работы или учебы, а потом нелегально переправляли через Беларусь в Европу.

Стоимость услуг преступников составляла от 2 до 4 тысяч долларов.

С 2022 года в свои страны калужские силовики выслали больше 50 мигрантов, которые собирались через Калугу попасть в Европу.

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