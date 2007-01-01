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Экс-мэра Калуги Николая Любимова оставили под арестом

В среду, 19 марта, Басманный суд Москвы рассматривал апелляцию его адвокатов, однако под домашний арест Любимова не отпустили.
Дмитрий Ивьев
20.03, 08:32
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Напомним, Любимова взяли под стражу в декабре прошлого года. В феврале арест был продлен до 11 мая.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Экс-мэра Калуги обвиняют в трех взятках в особо крупном размере в тот период, когда чиновник был губернатором Рязанской области.

До работы в Рязани Любимов занимал различные посты в Калуге. Он успел побывать городским головой, министром, заместителем губернатора Артамонова, областным депутатом и депутатом Госдумы.

За день до ареста он объявил об уходе с должности члена Совета Федерации.

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